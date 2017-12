© Copyright : DR

Conformément à l'engagement pris par son directeur général, Abdellatif Hammouchi, la DGSN a épuisé en 2017 tous les postes budgétaires dans l'opération de promotion de ses fonctionnaires. Et ce sont principalement ceux qui n'avaient que de petits grades qui en ont le plus profité.

Quelque 8.644 fonctionnaires de police de différents corps et grades ont bénéficié de l'avancement au choix au titre de l'année budgétaire 2017, soit 46% des inscrits aux tableaux d'avancement, a annoncé, mardi, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cet avancement a concerné 6.292 fonctionnaires en uniforme, et 2.312 en civil, ainsi que 40 cadres et fonctionnaires interministériels qui sont mis à disposition des services de la Sûreté nationale, précise la DGSN dans un communiqué.

La commission d'avancement a adopté des normes et des critères bien définis visant essentiellement l'élargissement de l'éventail des bénéficiaires dans les rangs des grades et échelons inférieurs, en se basant sur le rendement et la compétence professionnelle, tout en tenant compte de l'incitation administrative et de l'éthique institutionnelle, souligne la DGSN.

Ainsi, 5.756 fonctionnaires ayant des grades inférieurs à celui d'officier de paix en uniforme ont bénéficié de l'avancement, de même que 1.499 fonctionnaires ayant des grades inférieurs à celui d'officier de police en civil, ajoute le communiqué.

Les résultats de l'avancement au choix au titre de cette année ont atteint des taux et des indicateurs record par rapport aux années précédentes, fait observer la même source, notant que 7.469 fonctionnaires avaient bénéficié de l'avancement en 2015, soit 41% des inscrits au tableau d'avancement, alors que 6.067, soit 36%, en avaient profité en 2016. La DGSN relève que cette année a été marquée par une hausse des parts budgétaires dédiées à cette opération, ce qui a eu un impact positif ayant permis d'élargir la base des bénéficiaires de tous les grades, en particulier les grades inférieurs.

L'annonce relative à l'avancement au choix s'inscrit dans le cadre du respect des délais préalablement fixés par la DGSN et du soutien aux incitations administratives octroyées aux fonctionnaires de police, de manière à leur permettre d'accomplir convenablement leurs missions et obligations dans le domaine du renforcement de la sécurité des citoyens et de la préservation de leurs biens, conclut le communiqué.