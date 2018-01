© Copyright : Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Les suicides connaissent une recrudescence inquiétante ces derniers temps au Maroc. Ce mercredi 24 janvier, deux personnes ont fin à leur jour par pendaison. Les détails.

La vague de suicides dans le nord du Maroc devient de plus en plus inquiétante. Ce mercredi 24 janvier, un homme de 33 ans a mis fin à ses jours en se pendant à une corde dans sa maison sise au quartier Ben Didane à Tanger.

Selon les premiers éléments de l’enquête de police, l’intéressé souffrait de problèmes psychiques depuis plus d’un mois. Son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital régional Mohammed V à Tanger, et les résultats de l’autopsie sont attendus pour en savoir un peu plus sur les circonstances de son décès.

Le même jour, un autre suicide a été enregistré, cette fois-ci à quelques encablures de Tanger, plus précisément dans la localité de Chefchaouen. Une femme s’est pendue à un arbre près du douar Amlouk dans la commune de Bni Smih, laissant derrière elle des enfants en bas âge.