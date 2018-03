© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de sécurité ont arrêté trois jeunes gens accusés d’avoir extorqué de grosses sommes d’argent à des ressortissants koweïtiens. Les détails.

«Une bande soutire 80 millions de dirhams à des Koweïtiens», titre Assabah dans son édition de ce lundi 5 mars. Et d'ajouter que les autorités sécuritaires marocaines ont arrêtés trois personnes, une jeune femme et deux jeunes gens, accusés d'avoir soutiré cette coquette somme à leurs victimes.

Assabah, qui dit se baser sur le compte Twitter d’un avocat koweïtien, ne nous révèle à aucun moment le nombre des présumées victimes, ni le lieu où ces jeunes Marocains ont été arrêtés.

Cité par le journal, l'avocat s'est néanmoins félicité de la coopération des services de sécurité marocains, dont il a loué l'efficacité.

Du reste, souligne le quotidien, les ressortissants khalijis optent de plus en plus pour les services d’avocats des pays du Golfe, qui se déplacent alors au Maroc pour porter plainte et suivre les dossiers de leurs clients.

Rappelons que les Marocains étaient devenus des champions de la sextorsion, au point qu’une petite ville comme Oued Zem, près de Khouribga, est devenue mondialement célèbre pour avoir fait les Une de plusieurs médias internationaux.

L’astuce est vieille comme le Web. Des internautes se font passer pour des femmes et envahissent les réseaux sociaux. Quand ils «ferrent» leurs victimes, ils leur demandent de se laisser filmer ou photographier dans des situations compromettantes.

Par la suite, ils passent à la menace: payer de fortes sommes d’argent ou retrouver ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux.