Kiosque360. La production d’adjuvants alimentaires ne répondant pas aux normes minimales de sécurité bat son plein. Certaines fabriques clandestines écoulent toujours sur le marché des arômes et autres huiles essentielles à base de produits dangereux pour la santé des consommateurs.

Loin des regards indiscrets des autorités, nombre de fabriques clandestines continuent d'inonder les marchés marocains de produits impropres à la consommation, voire constituant un sérieux danger pour la santé publique.

Dans son édition du mercredi 23 octobre, Al Massae rapporte, sur la foi de sources concordantes, que de nombreuses fabriques, spécialisées dans la contrefaçon de produits comme les huiles essentielles, adjuvants alimentaires ou arômes entrant dans la préparation des pâtisseries, écoulent, sous le label de marques célèbres, des produits dangereux dans les souks et marchés marocains. Le plus grave, c’est que les matières utilisées par ces fabriques clandestines sont indéterminées ou provenant de produits périmés ou chimiques.

Plusieurs commerçants seraient de mèche avec ces faux industriels qui leur garantissent des bénéfices juteux en contrepartie de l’écoulement de leurs produits. Ce commerce a toujours pignon sur rue, malgré de nombreuses descentes de la police judiciaire et du parquet, qui ont récemment démantelé une fabrique secrète à Salé et saisi tous les produits qui y étaient stockés.

D’ailleurs, une expertise des agents de l’Office national de la sécurité et la santé alimentaire ont examiné au laboratoire les produits saisis et mis à nu leur dangerosité du fait de l’usage en grande quantité d’alcool, par exemple, en lieu et place d’eau de fleurs, portant le nom de marques bien connues. De même, les huiles essentielles saisies, qu’elles soient cosmétiques ou alimentaires, seraient fabriquées à base de désodorisants. Plus grave encore, ces fabriques emmagasinent leurs produits dans des tonneaux crasseux avant de les dispatcher dans des fioles, pour la plupart recyclées à partir des dépôts des déchets des grandes villes.