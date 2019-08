© Copyright : DR

La 12e édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al-Qods se tiendra du 15 au 28 août dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger et Tétouan, à l'initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Baptisée «Édition Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa», cette édition bénéficiera à «cinquante enfants maqdessis (garçons et filles) âgés de 11 à 13 ans et accompagnés de cinq encadrants venus d'Al-Qods», indique ce vendredi l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans un communiqué.

Figurent au menu de cette édition, des activités récréatives, des actions éducatives, des compétitions artistiques et sportives, des ateliers d’expression et des visites d’échange avec des colonies de vacances d'enfants marocains organisées durant la même période, en plus de séjours d’études et d'apprentissage.

Comme chaque année, les enfants d’Al-Qods vont partager avec des Marocains leur joie à l’occasion de la célébration de fêtes nationales pour témoigner de leur estime, en tant qu'enfants, à la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, ajoute le communiqué.

Cette édition sera marquée par la présentation par les enfants maqdessis d’une chanson dédiée au Maroc accompagnée de danses de folklore populaire et de la Dabke de Palestine, précise le communiqué.

Organisé chaque année par l’Agence Bayt Mal Al-Qods au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme s’inscrit dans le cadre de ses activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie, et ce, dans le sillage de son plan stratégique, qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.