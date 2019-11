© Copyright : DR

Kiosque360. En huit mois, les services de l’Intérieur ont contrôlé 123.000 points de vente, ordonné la fermeture de 41 magasins et saisi pas moins de 470 tonnes de produits alimentaires.

Les services de la répression des fraudes relevant du ministère de l’Intérieur ont contrôlé pas moins de 123.000 points de vente durant les huit premiers mois de cette année. Et, durant ces opérations de contrôle, ils ont ratissé large. Leurs interventions ont concerné aussi bien les grandes surfaces que les commerces moyens, les commerces de gros et de détail, les unités de productions et d’entreposage, et même les souks hebdomadaires. Le résultat est tout aussi frappant. Ainsi, 41magasins et commerces ont été fermés et quelque 2.221 avertissements ont été adressés aux commerçants pour non respect, notamment, des conditions de qualité, de normes de santé et des règles d’hygiène.

Les denrées alimentaires trônent en tête des produits non conformes contrôlés par les services de contrôle d’hygiène et de répression des fraudes, indique un rapport du ministère de l’Intérieur, dont les conclusions ont été reprises par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 21 novembre. Les produits alimentaires totalisent à eux seuls plus de 64,5% des produits contrôlés et considérés comme non conformes à la consommation, loin devant les services, avec un peu moins de 20% des cas de fraude, et le secteur du cuir (4%) et de la mécanique, l’électronique et les équipements électroménagers (3,3%). Le rapport fait également état de pas moins de 2.795 contraventions dressées, entre janvier et août de l’année en cours. Les PV des contraventions relatives aux différentes étapes de la commercialisation des produits de consommation ont été soumis à la justice spécialisée pour décider des sanctions qui s’imposent.

Les contraventions relevées concernent aussi bien le non affichage des prix que la non production des factures ou, encore, le non respect des conditions de qualité, des normes d’hygiène et de la sécurité sanitaire, en plus, bien sûr, de la hausse non justifiée des prix. En parlant justement des prix, les services du ministère de l’Intérieur assurent contrôler l’évolution des prix des denrées de base selon une cadence journalière. Ils disposent, pour ce faire, d’un système informatique leur permettant de suivre les prix de pas moins de 84 produits de grande consommation.

Concernant les produits alimentaires, et selon le rapport relayé par Al Ahdath Al Maghribia, les services conjoints du ministère de l’Intérieur et de l’ONSSA ont envoyé quelque 1.770 échantillons de produits alimentaires proposés pour la vente pour s’assurer de leur conformité aux normes de santé. Ils ont, par la suite, procédé au retrait du marché de pas moins de 470 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Il s’agit principalement de farine, de pâtes, de viandes, de poisson et de fruits et légumes. Des quantités importantes de boissons, de jus, de lait et de produits laitiers, ainsi que de conserves et d'épices, ont également été saisies et retirées du circuit de vente.