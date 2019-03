© Copyright : DR

Kiosque360. Cinq citoyens israéliens ont été arrêtés et déférés devant le Parquet. Ils seront soumis aux procédures normales. Cette arrestation porte à 24 le nombre d’individus impliqués dans le réseau de falsification des passeports marocains au profit d’Israéliens.

Dimanche, la BNPJ a déféré devant le Parquet près la Cour d’appel de Casablanca cinq étrangers portant des passeports israéliens. Il s’agit du troisième groupe d’individus impliqués dans une affaire de trafic de nationalité marocaine. D’après le quotidien Akhbar Al Yaoum qui rapporte l’information dans son édition du lundi 25 mars, cela porte à un total de 24 le nombre des personnes impliquées dans cette affaire d'obtention de pièces d’identité et de passeports marocains par falsification.



Les cinq derniers citoyens israéliens ont été arrêtés jeudi par la Brigade nationale de la police judiciaire en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, rappelle le journal. Ils s’ajoutent à une première vague d’arrestations qui a porté sur 17 autres individus, suivie d’une deuxième concernant deux mis en cause, tous impliqués dans cette affaire qui a défrayé la chronique.



Selon le journal qui cite des sources judiciaires, les cinq Israéliens mis en cause vont être soumis à la procédure judiciaire d’usage. Ils seront ainsi déférés, en détention, devant le juge d’instruction pour un premier interrogatoire. Ensuite, ils seront mis en détention provisoire au centre pénitencier d’Oukacha, en attendant la fin de l’instruction détaillée de leur dossier.



Cela dit, avec cette dernière arrestation, le nombre de membres de ce réseau criminel, mené par un Marocain de confession juive, qui ont été mis sous le verrous s’élève à 24. Ce réseau compte également, poursuit le journal, six membres de la police, un fonctionnaire du tribunal de la famille, un auxiliaire d’autorité et un guide touristique. Par ailleurs, souligne le journal, l’arrestation des cinq Israéliens intervient dans le cadre de la poursuite des recherches et des investigations menées sous la supervision du Parquet au sujet de ce réseau criminel qui a été démantelé au début du mois de mars, après avoir été suspecté d’implication dans la falsification de pièces d’identité marocaines au profit de citoyens juifs d’origine non marocaine.



En outre, les opérations de pointage ont révélé que deux individus parmi les cinq arrêtés font l’objet de notices rouges d’Interpol pour leur arrestation et leur extradition au niveau international, indique le journal citant un communiqué de la DGSN. Il a précisé, de même, que l’un d’eux est suspecté d’implication dans des homicides volontaires dans le cadre de réseaux internationaux de crime organisé, alors que le deuxième est lié aux réseaux de trafic international de drogue.



Pour le reste, poursuit le quotidien, les perquisitions effectuées aux domiciles loués par les mis en cause ont conduit à la saisie d'importantes sommes d’argent en devises nationale et étrangères, d’une quantité de haschich, de pièces d’identité marocaines falsifiées ainsi que de téléphones portables et d’équipements informatiques. Les mis en cause, conclut le journal, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.