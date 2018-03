© Copyright : Dr

Kiosque360. L’obtention d’un visa Schengen deviendra plus aisée pour les ressortissants de plusieurs pays, dont le Maroc. Le délai de traitement des demandes, notamment, sera ramené de 15 à 10 jours. Les détails.

«De nouvelles procédures pour faciliter l’obtention d’un visa Schengen», titre Al Massae en Une, dans son édition de ce mardi 20 mars.

Le journal se fait l’écho des récentes déclarations de Dimítris Avramópoulos, commissaire pour la Migration, les affaires intérieures et la citoyenneté de l’Union européenne.

Concrètement, le délai de traitement des demandes de visa pour les pays concernés, dont le Maroc, sera ramené de 15 à 10 jours.

Autre nouveauté: la demande pourra être introduite six mois à l’avance et le visa aura une durée de validité de un à cinq ans.

En attendant, sur le terrain, la réalité est tout autre. L’obtention d’un visa Schengen pour la forteresse Europe reste un véritable parcours du combattant pour les Marocains, entre entres prétendants.

En plus de frais déboursés à l’avance et non remboursables en cas de refus de visa, les principales chancelleries européennes (de l’espace Schengen) ont délégué à des agences la tâche de réceptionner les demandes de visa. Ce qui ouvre la voie à tous les dépassements possibles et imaginables.

Pour rappel, en 2013, les Marocains ont formulé plus de 400.000 demandes de visa, l’essentiel des démarches étant faites auprès du Consulat général de France.

Pour ce qui est du taux de refus d’octroi du visa, il est, révèlent les statistiques pour l'année 2013, d'un peu plus de 12%.