Les autorités de Dar Bouazza ont tué une dizaine de chiens errants. Les habitants de cette localité manifestent leur colère sur les réseaux sociaux et déplorent la méthode utilisée qualifiée de barbare.

Des dizaines de chiens errants ont été tués jeudi dernier à Dar Bouazza à Casablanca. Cette opération menée par les autorités dans le cadre de la lutte contre les chiens errants, a plongé les habitants de cette localité dans une colère noire. Dans une déclaration à un journal de la place, le président de l'association "Adhan" a déploré ce massacre sachant, comme il l'a précisé, que ces chiens ont été stérilisés."

«Les autorités sont censées protéger ces chiens et les vacciner au lieu de les tuer. Le massacre de chiens dans les rues se fait depuis plus de 30 ans au Maroc sans résultat aucun. Pourquoi continuer à les tuer au lieu de trouver une solution moins barbare et archaique ? C’est totalement inconcevable», s’est-il insurgé.

Sur les réseaux sociaux, une pétition circule sur fond de mobilisation pour combattre ces massacres.