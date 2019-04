© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. A Dakhla, un Raqui a été arrêté pour avoir abusé sexuellement de certaines de ses clientes, dont des femmes mariées.

Après le scandale du Raqui de Berkane, qui abusait sexuellement des femmes malades qui venaient le consulter et les filmait, une nouvelle histoire similaire a éclaté dans la ville de Dakhla. A en croire le quotidien arabophone Assabah, qui aborde le sujet dans son édition de ce jeudi 18 avril, un homme de 27 ans, autoproclamé Raqui, a été arrêté pour avoir eu des relations sexuelles avec certaines de ses clientes, dont des femmes mariées.

Le média casablancais explique que cette affaire s’est ébruitée lorsqu'une plainte a été déposée par sa maîtresse auprès des services de police de la ville du Sud, l’accusant de viol et d’escroquerie.

Cette femme, une de ses anciennes clientes, a entretenu une relation avec le mis en cause qui, après quelques temps, a décidé de s’en séparer. Blessée dans son amour propre, elle a tout déballé aux services de l’ordre, ajoute Assabah.

Suite à cette plainte, le procureur du Roi à Dakhla a ordonné l’ouverture d’une enquête, qui prouvera que les accusations de la victime présumée étaient totalement fausses.

Les policiers ont interrogé le Raqui qui a avoué avoir eu une liaison avec cette femme alors qu’elle était toujours mariée, et même après son divorce.

Le parquet général a ordonné la mise en détention des deux mis en cause. Ils seront poursuivis pour adultère et fausses accusations, pour la femme, et escroquerie et adultère pour le Raqui.