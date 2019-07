© Copyright : DR

La plage Oum Labouir (près de Dakhla) a hissé hier, lundi, lors d'une cérémonie officielle le Pavillon Bleu, un label du programme "Plages propres" décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

La distinction de cette station balnéaire pour la 8ème année consécutive vient récompenser les efforts collectifs et soutenus déployés par les autorités locales et plusieurs partenaires afin de préserver la propreté de la plage Oum Labouir.

L’octroi du label à une plage se fait sur la base du respect de quatre familles de critères, à savoir la qualité des eaux de baignade, l’information, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, ainsi que l’aménagement et la gestion.

Ces critères sont contrôlés tout au long de la saison par un comité national animé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Cette station balnéaire fait partie d’une liste de 22 plages sélectionnées au niveau national qui offrent aux estivants des plages aux meilleurs standards internationaux.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région Oued Eddahab-Lagouira, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, de plusieurs élus, acteurs associatifs et responsables locaux.