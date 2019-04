Dakhla: la guerre contre la pêche clandestine est lancée

Kiosque360. Dans le but de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le Département de la pêche maritime de Dakhla s’attaque aux barques clandestines.

Les pêcheurs illégaux qui exercent sans impunité à Dakhla sont désormais dans le collimateur du Département de la pêche maritime et de la marine royale de la région. A en croire le quotidien arabophone Al Massae dans son édition de ce mardi 23 avril 2019, plus d’une dizaine de barques illégales ont été saisies et brûlées par les autorités de la ville du Sud. Les sources du média casablancais ajoutent qu’une vaste campagne d’inspection a été mise en place pour mettre fin à cette pratique qui menace les écosystèmes, ainsi que la sécurité alimentaire et l’équilibre économique du marché des produits de la mer. Cette pêche pirate entraîne également une perte d’emplois et de ressources financières pour les professionnels respectant les législations. Pur rappel, le Conseil de gouvernement, réuni jeudi dernier à Rabat, a adopté un projet de loi visant à renforcer le système de surveillance des bateaux de pêche maritime et à lutter contre la pêche illégale, non autorisée et non réglementée, à travers l'équipement des bateaux de pêche dont la capacité de chargement est inférieure à 3 unités de jauge, ou à ce qui lui équivaut dans le système d'identification par radiofréquence, ainsi que le renforcement des mesures y afférentes. Le projet insiste également sur l'obligation pour ces navires de se doter dudit système d'identification et prévoit des sanctions financières en cas de non respect des dispositions de cette loi.

Par Khalil Ibrahimi