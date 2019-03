Cyclone au Mozambique: le bilan dépasse les 600 morts, le Maroc apporte son aide

Le cyclone Idaï a fait plus 680 morts au Mozambique et au Zimbabwe. Le bilan pourrait dépasser les 1.000 morts dans les deux pays. Le Maroc a envoyé une aide humanitaire d'urgence aux victimes du Mozambique, le pays le plus touché par la catastrophe.

Par Le360 Afrique avec agences