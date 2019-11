© Copyright : DR

Kiosque360. Deux femmes ont été cruellement assassinées, à Marrakech, par leur maris sexagénaires. Et, étrangement, elles ont été tuées de la même manière.

Dans sa livraison de mercredi 6 novembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia nous rapporte le décès, à Marrakech, de deux femmes assassinées à deux endroits différents de la ville, mais dont les meurtres comportent d'étranges similitudes. Ainsi, leurs maris, tous deux sexagénaires, ont commis leur crime exactement de la manière, en poignardant leurs conjointes à coups de couteaux en plein cœur.

Ainsi, un père de famille a assassiné, lundi, son épouse à Derb Chaâba Fouqania, à Sidi Youssef Benali, au grand étonnement de la population du quartier qui voyait dans le mis en cause, un père de 6 enfants, une personne exemplaire et dédiée à sa famille. Le concerné a été retrouvé par les forces de l’ordre, immobile et dans un état de choc, sur la scène même du crime. Il a ensuite été conduit dans un hôpital pour être soigné et écouté par les éléments de la Sûreté nationale.

Ce drame intervient trois jours à peine après un assassinat de même nature survenu dans la même ville, cette fois dans le quartier Douar Askar, dans l'arrondissement de Ménara. Un homme, un retraité de 65 ans pourtant présenté comme un exemple de loyauté, a de même tué sa propre femme. Plus étonnant encore, cet homme n'a cessé, durant des années, de soutenir son épouse, qui était gravement malade et n’arrivait plus à marcher, selon les témoignages des voisins recueillis sur place par Al Ahdath Al Maghibia. Là encore, l’époux-assassin a été retrouvé dans un état d’hystérie avancée.

Pour l’un comme pour l’autre cas, nul ne peut, pour l’instant, expliquer les motivations ayant conduit deux citoyens on ne peut plus exemplaires à commettre un acte aussi grave.