Le gouvernement prévoit d'appliquer trois décrets d'application de la loi organique 98/15/17 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels.

"Nous comptons adopter, jeudi en conseil de gouvernement, trois décrets définissant trois catégories de professionnels qui doivent bénéficier de ce régime", a déclaré à le360 le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Ces trois décrets sont liés au texte de loi sur l'élargissement de la couverture médicale aux catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une professionnelle libérale.

Le décret adopté la semaine dernière a arrêté une liste qui compte, dans une première étape, 14 catégories et 60 sous-catégories. Pour chaque catégorie et sous-catégories, il va falloir, a indiqué El Othmani, approuver un décret d'application pour chaque profession et chaque métier.

"Nous commencerons jeudi prochain par les trois premières catégories", annoncé le Chef du gouvernement. Il a cité des cas tels que le département de la Santé où il fa valoir définir et établir les professionnels qui bénéficieront de cette couverture médicale relevant de l'AMO.

Dans ce secteur, il y a, par exemple, des médecins du privé, des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes... Pour la justice, "nous allons établir la catégorie des greffiers, des notaires, des adouls...", a-il spécifié.

C'est pour cette raison que le conseil du gouvernement du 5 septembre adoptera les décrets d'application en faveur de trois catégories, a-t-il souligné.