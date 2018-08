© Copyright : DR

Dans un communiqué, la présidence du conseil pointe du doigt la gestion de la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de la province de Larache.

La présidence du conseil communal de Ksar El Kebir réagit à la coupure d’eau et d’électricité dans la ville. Une situation qui, le jour d'Aid Al Adha, a provoqué la colère des habitants. Certains ont été contraints d’abandonner la prière pour aller s’approvisionner dans les différents puits et points d’eau.

Dans un communiqué, le conseil communal déclare que la responsabilité de cette situation chaotique incombe à la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de la province de Larache. "La RADEEL détient la responsabilité exclusive de distribution d’eau et d’électricité et est également garant de la continuité et de l’efficacité du service".



Le communiqué ajoute que différentes promesses émises par la Régie n’ont pas été tenues. "La régie a ignoré toutes les revendications de la populations et s’est comportée avec irresponsabilité tout en sachant que le jour d'Aid Al Adha, les habitants ne peuvent pas se passer de ces deux ressources", souligne le conseil communal.



Pour rappel, les habitants de Ksar El Kebir ont en signe de protestation accroché les de leurs moutons sur le grillage protégeant le siège de la société.