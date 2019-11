© Copyright : DR

Quatre personnes ont été déférées devant le Tribunal de première instance de Casablanca sur fond d'arrestation de la personne parue dans une vidéo en train de négocier avec une femme, pour intervenir en faveur de sa mère emprisonnée afin d'obtenir une peine réduite en contrepartie d'une corruption.

Le procureur du Roi a indiqué, dans un communiqué parvenu à la MAP lundi, que les investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, sous la supervision du parquet, ont permis d'établir que la personne qui apparait dans la vidéo faisait l'objet d'un avis de recherche dans une autre affaire d'escroquerie où il a prétendu être procureur du Roi et qu'il a déjà été condamné pour des actes similaires.

Le principal concerné a fait croire à la personne détenue qu'il était en mesure d'intervenir en sa faveur pour avoir une peine atténuée en contrepartie d'une somme d'argent, ajoute le communiqué, précisant que l'enquête n'a fait ressortir aucun lien entre la personne qui apparait sur la vidéo et l'instance judiciaire qui a émis le jugement dans l'affaire de cette détenue.

Le principal concerné a profité de ses liens avec un élément de la police travaillant au tribunal pour prendre contact avec la concernée, qui était en détention provisoire, depuis un téléphone de police, poursuit la même source.

Un autre fonctionnaire de sûreté, ami du principal concerné, est également suspecté de lui avoir demandé de faire profil bas après avoir vu la vidéo, fait savoir le document, notant qu'un autre individu a été arrêté pour sa complicité présumée dans ces actes d'escroquerie.

Les investigations se poursuivent en vue de déterminer d'autres éventuels complices impliqués dans cette affaire, relève le communiqué, notant que les 4 mis en cause ont été déférés devant le tribunal pour leur implication présumée dans des délites d'escroquerie, d'usurpation d'identité et de collusion pour échapper à l'enquête et à l'arrestation.