Commander son extrait de casier judiciaire sur internet, c'est possible. Le ministère de la justice à mis à la disposition des citoyens marocains un site internet pour obtenir ce précieux document, sans se déplacer.

Désormais vous pouvez commander votre extrait du casier judiciaire en ligne. La démarche est simple et ne prend que quelques minutes.

Il suffit pour cela de se rendre sur la plateforme du guide de commande, de remplir le formulaire de la demande et de suivre les instructions expliquées plus en détails sur le fichier PDF du guide utilisateur ou encore via la vidéo publiée sur le site.

Ce service a été conçu et développé par le ministère de la justice et vise à faciliter les services administratifs au citoyen.