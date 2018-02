© Copyright : DR

Kiosque360. En plus d'être très présents dans le champ syndical, les enseignants sont fortement représentés dans la gestion de la chose locale. Explications.

Ils sont partout. L’assertion est très réductrice certes, mais le fait est là. Selon Assabah, dans son numéro paraissant ce vendredi 9 février, 4.100 enseignants, tous cycles confondus et le supérieur n'étant pas pris en compte, sont aux postes de responsabilité pour ce qui est de la gestion des affaires locales puisqu'ils ont été élus par les populations.

Ce contingent des enseignants est disséminé entre les diverses collectivités: conseils communaux, préfectoraux et régionaux.

Pour le détail, Assabah affirme que, sur ce total de 4.100 élus, 118 enseignants siègent dans des conseils provinciaux alors que 111 sont des conseillers régionaux.

La publication, revenant sur les plus célèbres enseignants ayant été impliqués dans la gestion des affaires locales, et qui étaient devenus par la suite de grands leaders, évoque les cas de Ali Yata, ancien secrétaire général du PPS, de Abderrahim Bouabid, ex-Premier secrétaire de l'USFP, mais aussi de Abdeslam Yassine, ancien guide de Al Adl Wal Ihssane.

Le quotidien rappelle également comment les enseignants ont été à la base de l'action syndicale au Maroc. Normal quand cette catégorie des salariés du public formait l'ossature de la classe moyenne et avait été à l'avant-garde pour la défense des droits et des libertés.

Aujourd'hui, la famille des enseignants est on ne peut plus dispersée. Les syndicats ne parlent plus d'une seule voix et leurs revendications ne trouvent plus d'oreille. Triste destin!