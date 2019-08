© Copyright : DR

Kiosque360. La gendarmerie royale de Bererchid poursuit son enquête sur l’affaire de la cocaïne échouée sur la plage de Sidi Rahal. Huit suspects ont été arrêtés jeudi dernier et viennent s’ajouter aux dix autres interpellés auparavant, dont deux mineurs et cinq maitres-nageurs.

Les services de la gendarmerie royale de Berrechid ont interpellé, jeudi dernier, huit autres personnes impliquées dans l’affaire de la cocaïne échouée sur la plage de Sidi Rahal. Ils ont tous été placés en garde à vue augmentant ainsi le nombre des prévenus dans ce dossier à 18 individus. Dix d’entre eux, suspectés d’avoir en leur possession une partie de la cocaïne ont été présentés, mercredi dernier, devant le parquet avant d’être placés en détention provisoire à la prison de Berrechid. Selon certaines sources les suspects ont été arrêtés après que la gendarmerie de royale de Sidi Rahal a reçu, dimanche dernier, une information la prévenant de la découverte d’une grande quantité de cocaïne sur la plage.

La drogue dure, qui était enveloppée dans des ballots, a été rejetée par la mer au niveau du douar Lahouawra, juste derrière la résidence «Passadena». Selon les mêmes sources, les éléments de la gendarmerie royale, les autorités locales et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux où ils ont constaté un attroupement d'estivants. Les forces de l’ordre ont sécurisé les lieux avant d’entamer les premières investigations sur place. Ils n’ont pas tardé à interpeller un entrepreneur, en train de transporter près de 3 kilogrammes de cocaïne vers son domicile situé dans la résidence précitée. Un autre individu originaire de Sidi Rahal a été arrêté sur place dans le cadre de cette enquête.



Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 17 août, que les éléments de la gendarmerie ont procédé à la saisie de la drogue rejetée par les vagues. Selon les premières estimations, il s’agit de 750 kilogrammes de cocaïne repartis en 33 ballots dont l’un était ouvert et a probablement été pillé par des inconnus. Les investigations du service judiciaire de la gendarmerie de Berrechid ont permis d’arrêter huit individus dont deux mineurs originaires de Casablanca.

Ces derniers ont été «dénoncés» par une vidéo amateur les montrant en train de transporter de la cocaïne. Parmi les huit suspects arrêtés, on dénombre cinq maîtres-nageurs originaires du douar Lahouawra. L’un des prévenus a avoué avoir en sa possession un sac de cocaïne qu’il a dissimilé sous le sable et a orienté les enquêteurs sur les lieux de sa cachette. Le ballot a été saisi et joint à la drogue mise sous séquestre en attendant que la totalité de la quantité saisie ne soit remise aux services compétents à la fin de l’instruction judiciaire.





