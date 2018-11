© Copyright : DR

Les lauréats des universités marocaines ont bien du mal à trouver un emploi après l'obtention de leurs diplômes. Une triste réalité que vient de corroborer un nouveau rapport international. Les détails.

Le Maroc est quasi-absent du classement des universités qui génèrent des emplois. Une seule, en effet, y figure - mais elle occupe une position peu réjouissante.

Selon The Times Higher Education , une publication mensuelle basée à Londres, spécialisée dans le domaine des études supérieures, et couvrant 250 universités dans 41 pays, l'Université internationale de Casablanca (UIR) est l'unique établissement d'études supérieures du royaume présent dans ce classement. L'UIR, établissement privé, de surcroît, occupe un rang entre les 200 et 250.

Il n'est guère étonnant, par conséquent, que les universités et autres écoles étatiques n'y figurent pas. Cela fait d'ailleurs des années que plusieurs voix, tant des universitaires que des intellectuels, s'élèvent et n'ont de cesse de répéter que les universités marocaines ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi.

C'est dire -et c'est là une triste réalité- que les lauréats des universités marocaines sont destinés à grossir les rangs des chômeurs.

En toute logique, la prestigieuse université américaine Harvard arrive en tête de ce classement, dont la méthodologie se base sur un sondage ayant concerné plus de 7000 directeurs et responsables d'emplois dans de grandes sociétés internationales.

Les universités de Californie, Massachusetts et Cambridge occupent elles aussi une place de choix dans ce classement. Ce qui, aux yeux, des spécialistes, reflète l'évidente "supériorité" des établissements anglo-saxons.

Surprise, ces dernières années, les universités allemandes ont opéré une nette ascension, et dépassent désormais de loin leurs homologues françaises.

Dans la région MENA (Moyen-Orient-Afrique du Nord), l'université saoudienne Abdelmalek Abdelaziz se trouve en tête de ce peloton, et occupe le 139e rang sur le plan mondial. Des universités des Emirats Arabes Unis, d'Afrique du Sud et du Qatar ne sont pas en reste et peuvent, quant à elles, se targuer d'un classement "honorable", devançant le Maroc, et son université privée casablancaise...