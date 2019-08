© Copyright : DR

Kiosque360. Le magazine américain «Usa news and world report» classe le Maroc à la 63e place sur 80 pays où il fait bon vivre pour les femmes. Les pays scandinaves arrivent en tête, suivis du Canada, de la Suisse et de l’Australie. En bas du tableau, la Tunisie, l’Iran, le Ghana et la Birmanie.

Dans son nouveau rapport, le magazine américain «Usa news and world report» classe le Maroc en bas du tableau des pays où il fait bon vivre pour les femmes. Notre pays se situe à la 63ème place sur les 80 pays cités par le rapport qui s’est basé sur les opinions des femmes ayant rempli des formulaires pour le classement des meilleurs pays de l’année 2019. Les premiers de la classe en matière de bien-être des femmes sont les pays scandinaves, suivis du Canada. Des champions toutes catégories où les femmes se sentent à l’aise et où il fait bon vivre. D’ailleurs, la plupart du temps, les pays nordiques occupent les premières places mondiales des pays les plus heureux, notamment en matière de prestations de service offertes gratuitement à leurs citoyens.

Les Danoises âgées de plus de 65 ans sont les plus heureuses dans le groupe européen. La Suède occupe la première place dans le classement du bien-être des femmes, suivie du Danemark, du Canada, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Finlande, de la Suisse, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Allemagne qui pointe à la dixième place. Parmi les dix derniers de la classe, on trouve le Sri Lanka (71e) suivi de la Colombie, du Nigeria, de l’Irak, du Guatemala, de la Tanzanie et de la Tunisie (77e), sur les 80 pays désignés par ce classement. L’Iran, le Ghana et la Birmanie occupent les trois dernières places et sont considérés comme les pays où les femmes vivent mal et souffrent du danger de l’absence d’accès à la couverture médicale.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 28 août, qu’au niveau arabe, les Emirats, le Qatar et l’Arabie Saoudite arrivent en tête en se classant respectivement 30e, 39e et 41e. La Palestine occupe la 43e place suivie d’Oman (53e), du Maroc, du Liban, de l’Egypte, de la Jordanie, de l’Irak et de la Tunisie qui ferme le classement du peloton arabe. Le Maroc, qui se trouve en bas du tableau des pays où il fait bon vivre pour les femmes, n’a pas profité de sa bonne position dans le classement des pays où l’on trouve les plus belles filles du monde. Le célèbre site américain «Ranker» avait, en juin, classé, en matière de beauté, les femmes du royaume à la 4e place dans le monde arabe et à la 43e mondiale sur une liste de 100 pays. Ce sont les Irakiennes qui sont arrivées en tête, suivies des Russes, des Norvégiennes, des Suédoises et des Ukrainiennes. En bas du tableau, on trouve les femmes de la Libye, de l’Egypte, de l’Arabie saoudite, du Pakistan et d’Oman.