Clash entre sexologues au Maroc: rixe entre Dialmy et Sanaa El Aji sur fond de plagiat

Sanaa El Aji (à gauche) et Abdessamad Dialmy (au premier plan, à droite).

© Copyright : DR

Rien ne va plus entre Abdessamad Dialmy et Sanaa El Aji. Les deux sexologues sont à couteaux tirés et s'invectivent sur les réseaux sociaux.

Leurs divergences remontant à plusieurs semaines. Ils viennent de les étaler sur les réseaux sociaux. Dans un post Facebook publié ce dimanche, le sexologue Abdessamad Dialmy a partagé une longue lettre dans laquelle il accuse sa consœur Sanaa El Aji de plagiat. Cette dernière avait soutenu en octobre 2016 une thèse de doctorat sur la sexualité avant le mariage au Maroc. «En feuilletant ton livre-thèse, je me suis rendu compte que quelques titres de chapitres sont repris de mon livre Jeunesse, sida et islam au Maroc: les comportements sexuels- (1997/2000) sans que ce livre soit cité», révèle le sociologue. Dialmy reproche également à El Aji de lui avoir enlevé la paternité de la notion de «Bricolage sexuel» (en l’imputant à Mounia Bennani Chraibi) et, aussi, d'avoir occulté le fait que la transition sexuelle est une théorie déjà élaborée par lui-même depuis 2007. «Après tous ces méfaits, il m’est pénible de ne plus te considérer comme une personne fréquentable parce que tu n’as ni morale religieuse ni morale civique, ni déontologie professionnelle (de journaliste) et ni éthique académique», conclut Dialmy. Face à ces accusations, Sanaa El Aji n’a pas tardé à se manifester. Dans un post diffusé une heure plus tard sur sa page Facebook, elle affirme avoir appuyé ses hypothèses sur la transition sexuelle au Maroc en se référant aux travaux de Michel Foucault. «Si Abdessamad Dialmy avait pris la peine de lire de manière objective, il s'en serait rendu compte. Mais peut-être était-il seulement à la recherche de son nom? Il reste alors une hypothèse: peut-être que Michel Foucault s’est lui-même approprié le travail de A. Dialmy?», ironise El Aji. S’agissant de la notion de bricolage sexuel, la sociologue persiste et signe en l’adossant à un ouvrage de Mounia Bennani Chraibi, datant de 1994 (Soumis et rebelles: les jeunes au Maroc, CNRS Editions), soit «trois ans avant la référence que Dialmy lui-même propose», note Sanaa El Aji.

Par Wadie El Mouden