© Copyright : Le360

Des paquets de cigarettes destinés à Israël ont été récemment écoulés au Maroc, à la grande surprise à la fois des buralistes et des fumeurs. Philip Morris Maroc a tenu à s'en expliquer. Les détails.

Grosse surprise parmi les fumeurs et les buralistes qui les approvisionnent, dans certaines villes du Maroc, tout particulièrement à El Jadida.

Dans certains bureaux de tabac, des consommateurs de Marlboro Gold ont eu droit à des paquets initialement destinés à Israël avec des inscriptions en hébreu et un Health warning (avertissement santé) en arabe et en hébreu, mais portant bel et bien le timbre fiscal marocain (apposé par les services de la Douane marocaine). Que s’est-il donc passé au juste?

Des cigarettes destinées à Israël, mais vendues à El Jadida.

© Copyright : DR

Contacté par Le360, Philip Morris Maroc (PMM) répond qu’il s’agit bien «de paquets de cigarettes authentiques de Philip Morris International, fabriqués en Turquie, pour le marché israélien».

La filiale au Maroc du cigarettier explique qu'à l’origine de cet «incident», il y a eu une erreur survenue lors du process de production d’une commande destinée au marché marocain, qui avait été précédée par une autre commande destinée au marché israélien. «Par conséquent, une quantité estimée à quelques cartouches a porté par erreur des timbres de marquage fiscal marocain et a été chargée dans la cargaison envoyée au royaume», nous apprend PMM.

«Nous tenons à souligner que ces produits ont été dédouanés et ont payé la TIC mais vu que le contrôle se fait par échantillon, nous n’avons pas pu constater cette erreur au moment de la livraison», poursuit Philip Morris Maroc.

Actuellement, PMM procède au retrait du marché national de toutes ces cartouches destinées initialement à Israël.

Pour les deux marchés, PMM s’approvisionne essentiellement auprès de ses usines situées en Suisse et en Turquie.