Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a indiqué, lundi à Rabat, qu'une série de mesures avaient été prises pour assurer la réouverture des routes nationales, régionales et provinciales sur une longueur de 5.880 km, et ce, suite aux importantes chutes de neige enregistrées dans plusieurs régions du Royaume.

Répondant à une question orale sur "La situation des routes après les chutes de neige et le désenclavement des zones impactées", posée par le groupe Istiqlalien de l'unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants, Abdelkader Amara a souligné que les zones concernées par les chutes de neige avaient englobé cette année de nouvelles régions, faisant savoir que l'intervention de déneigement avait porté sur 102 km dans la province de Khémisset, 54 km à Agadir Ida-Outanane et 21 km dans la province de Larache.

Il a fait remarquer que les efforts consentis avaient permis l’ouverture de tous ces axes routiers, alors que les travaux se poursuivent pour assurer l'ouverture de sept tronçons routiers au niveau régional et provincial.

Abdelkader Amara a rappelé, à cette occasion, que le ministère avait pris l’initiative d’adresser des communiqués aux citoyens durant la période allant du 4 au 12 février, en se basant sur les bulletins météorologiques spéciaux établis par la Direction de la météorologie nationale, tout en mettant en exergue les efforts déployés pour désenclaver les régions qui ont été impactées par les fortes chutes de neige.