Ces associations bénévoles qui offrent un refuge aux malades du cancer

Les personnes souffrant d'un cancer ont désormais leurs refuges. Deux associations, Jannat et Nassiba, offrent aux plus démunis le gîte, le couvert et un moyen de transport pour l'hôpital.

C’est une histoire qui donne la chair de poule. Suite aux décès de son mari et de sa soeur, Khadija El Qorti a décidé d’ouvrir les portes de son foyer à des femmes souffrant d'un cancer. Dans son édition de ce mercredi 21 novembre, le journal Assabah nous raconte son histoire. La maison de Khadija El Qorti porte désormais le nom de l’Association “Jannat” pour l’accueil des malades du cancer, à titre gracieux. Ce changement de statut a permis à cette entité de toucher des subventions et de bénéficier de l’appui de certaines âmes charitables. Grâce à un don royal, Khadija El Qorti a pu restaurer le siège de l’Association et y installer des équipements. Le journal rappelle que, sans l’existence de ce genre d’associations, plusieurs patientes, faute de moyens, seraient contraintes d'arrêter leur traitement un jour ou l'autre. Dar Lhaja Khadija reçoit environ 120 patients par mois, hébergés pour une durée maximum de vingt jours. Assabah indique également qu’une autre association a vu le jour non loin de la première. Elle porte le nom de “Nassiba” et, comme “Jannat”, elle héberge les malades en provenance de régions éloignées. L’association “Nassiba” aide aussi les hommes atteints d'un cancer en leur offrant des médicaments.

