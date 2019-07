© Copyright : Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. La célèbre actrice accusée d'adultère et son présumé amant devraient incessamment être présentés devant la justice, l'approfondissement de l'enquête demandé lors de leur première présentation étant désormais achevé.

Plus que quelques jours avant que l’affaire de la célèbre actrice accusée d’adultère ne connaisse son dénouement. Le dernier épisode de cette série qui a tenu en haleine l’opinion publique pendant plusieurs semaines devrait en effet être révélé incessamment, rapporte Assabah dans son édition du mercredi 24 juillet. La publication souligne que les enquêteurs viennent de terminer leur recherche scientifique de preuves incriminant ou innocentant l’actrice et son présumé amant, et que c’est au regard des leurs conclusions que les deux présumées amants devront être présentés une deuxième fois devant la justice.



Pour rappel, après un premier passage des deux individus devant le Parquet, ce dernier a renvoyé le dossier à la police judiciaire pour approfondir l’enquête, surtout qu’aucune preuve concrète n’avait été présentée pour acter l’adultère. C’est alors que les enquêteurs se sont intéressés à l’analyse scientifique du contenu des deux téléphones des accusés. La question est désormais de savoir si de nouvelles preuves accablent la célèbre actrice et le producteur accusé d’être son amant.



En attendant, Assabah rappelle que les services de police ont bien interpellé les accusés dans un appartement où ils auraient passé la nuit, mais n'ont pu établir le flagrant délit d’adultère. En effet, les éléments de la police n’ont pas pu pénétrer dans l’appartement en question, bien qu’ils se soient assurés de la présence des deux individus, et ce dans le respect des dispositions réglementaires. Or, le temps pris par l’actrice et son présumé amant pour leur ouvrir la porte (plus d’une heure) aurait pu suffir à dissimuler toute preuve d’adultère.



Rappelons également que l’affaire a éclaté suite à une plainte du mari de l’actrice, un Marocain résident aux Etats-Unis, qui aurait fait suivre sa femme pendant plusieurs jours lorsqu’elle est rentrée en Maroc, prétextant des raisons professionnelles.