La start-up américano-maghrébine spécialiste en solutions mobiles innovantes en Afrique "Yassir" a annoncé, vendredi, la prolongation des heures de service de son application de transport qui devient désormais opérationnelle 24h/24 et 7j/7.

L'application a étendu ses heures de service afin de contribuer à la résolution des problèmes de transport des Casablancais, de jour comme de nuit, et répondre aux besoins de ses utilisateurs, a indiqué la société dans un communiqué.

La société a démarré son activité le 15 octobre dernier en lançant son service de réservation de taxi de 20h00 à 7h00 sur Casablanca, rappelle la même source, ajoutant qu'elle a décidé de procéder à cette prolongation afin de satisfaire les demandes de plusieurs utilisateurs de l’application.

"L'étude de marché effectué par Yassir a montré que les utilisateurs de taxi sur Casablanca ne sont pas satisfaits de l'état actuel des services de transport durant la journée.

En effet, plus de 70% des participants ont déclaré qu'ils ont des difficultés à trouver des petits taxis durant la journée.

Désormais, les Casablancais pourront commander leur taxi en toute sécurité à travers l'application Yassir à n'importe quelle heure du jour ou du soir", a souligné Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc, cité par le communiqué.

Après son lancement à Casablanca, la société prévoit d'étendre ses services pour couvrir, à court terme, les villes de Rabat, Mohammedia, Tanger, Fès, Oujda et Marrakech.

L'application compte aujourd'hui plus de 1.500.000 d'utilisateurs et 10.000 chauffeurs partenaires dans la région du Maghreb. Chaque filiale de Yassir se dote d'une équipe, multidisciplinaire, 100% locale, indépendante dans sa gestion territoriale, suivant les législations respectives de chaque pays, mais, qui travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du réseau Yassir en Afrique et aux États-Unis.

En Avril 2019, l'entreprise a été classée 3ème dans la liste des 100 start-up les plus prometteuses du monde arabe au Forum économique mondial.