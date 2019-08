© Copyright : DR

Le conseil de la ville de Casablanca s’apprête à lancer des appels d’offres pour la gestion de la nouvelle décharge, celle de Médiouna étant arrivée à saturation depuis six ans. Ladite décharge sera cependant provisoire et devra opérer deux années en attendant une nouvelle structure. Détails.

Mohamed El Haddadi, adjoint au maire de Casablanca chargé du dossier de la propreté, indique à Le360 que la SDL Casablanca Environnement va lancer, en septembre prochain, une série d'appels d’offres pour l’exploitation d’une décharge contrôlée, qui est installée près de l’ancienne, celle de Médiouna en l'occurrence.

Selon cet interlocuteur, la nouvelle décharge sera exploitée de manière provisoire, pendant deux ans, en attendant l’installation d’une autre décharge étalée sur une superficie de 23 hectares.

Cette dernière décharge, promet El Haddadi, répondra aux critères internationaux en la matière et le projet associera, entre autres intervenants, les département de l’Energie et des mines, celui de l’Environnement et du développement durable, ainsi que le ministère de l’Intérieur.

Quant à la décharge toujours en fonction, la mairie de Casablanca se dit décidée à la fermer. Cette décision sera prise lors d’une prochaine session du conseil.

L’année dernière, à titre de rappel, la mairie de Casablanca avait résilié le contrat qui la liait à la société Ecomed qui avait la charge de gérer la décharge de Médiouna et ce, pour non-respect du cahier des charges.