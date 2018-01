Casablanca: trois stations du tramway temporairement fermées

Dans le cadre des travaux de réalisation de la deuxième ligne du tramway et l'extension de la première, trois stations, et non des moindres, ne seront pas desservies pendant une semaine.

Attention, si vous avez l’habitude d’utiliser les stations Zenith, Casa Sud et le terminus des Facultés du réseau du tramway de Casablanca, notez qu'elles ne seront temporairement pas desservies. C’est ce qu’annonce Casa Transports dans un communiqué diffusé par la société d’exploitation du Tram, Ratp Dev Casablanca. Dans celui-ci, il est expliqué que dans le cadre du projet de réalisation de la deuxième ligne du tramway et d’extension de la première ligne, Casa Transports procédera à des travaux spéciaux à partir du 20 janvier. «Ces travaux assureront le raccordement des systèmes et des plateformes de la ligne T1 et de l’extension desservant Lissasfa à partir du terminus Facultés», ajoute la société. C’est dans ce cadre que les trois stations concernées ne seront pas desservies du samedi 20 au dimanche 28 janvier 2018 inclus, tandis que le terminus de la branche Facultés sera provisoirement déplacé à la station Technopark durant cette période.

Par Younès Tantaoui