184.250 chargeurs de téléphones mobiles non conformes en provenance d'Asie ont été saisis à la suite d’une opération de contrôle au port de Casablanca. Les détails.

La chasse aux chargeurs de téléphones contrefaits se poursuit. Une nouvelle opération a permis d'en saisir 184.250 unités.

Cette opération a été menée par les services des douanes au port de Casablanca le 22 novembre dernier. Les chargeurs saisis provenaient d’Asie.

Après qu’un échantillon de la cargaison a été examiné par un laboratoire spécialisé, le résultat était sans appel: les chargeurs ne répondaient pas aux normes de conformité exigée, d’après une source autorisée.

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique a affirmé que sur la base des résultats des tests du laboratoire, ces chargeurs n’ont pas été autorisés à être écoulés au Maroc au vu des risques qu’ils représentent pour la santé et la sécurité des citoyens.

Le ministère rappelle par la même occasion, que depuis le début de l’année, plus de 932.000 chargeurs non conformes aux normes de sécurité n’ont pas été autorisés à être commercialisés au Maroc.

Pour rappel, en octobre dernier, quelques 192.000 chargeurs de téléphones portables non conformes aux normes de sécurité ont été saisis au port de Tanger-Med. Au mois de septembre, une autre cargaison de 256.500 chargeursprovenantde Chine a été interdite d’accès au port de Casablanca.

Il est à noter que ces chargeurs contrefaits peuvent représenter un véritable danger pour les usagers. Plusieurs incendies ont été causés par les chargeurs contrefaits faisant des morts et des blessés. Le dernier en date remonte au 15 octobre de cette année lorsque un enfant a perdu la vie à la suite d’un incendie causé par un chargeur contrefait resté branché longtemps.