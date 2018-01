© Copyright : DR

Après une semaine de suspension, les trois stations Zénith, Casa Sud et Facultés sont à nouveau desservies par le tramway depuis ce dimanche matin.

Le trafic du tramway a repris normalement ce dimanche 28 janvier au niveau des stations Zénith, Casa Sud et Facultés.

Ces trois stations étaient fermées depuis samedi 20 janvier à cause de travaux menés par la société de développement local, Casa Transport. Ils devaient durer jusqu’à la fin de cette journée de dimanche, mais ont finalement été achevés plutôt que prévu.

«Les travaux entre la station Technopark et Facultés ayant pris fin plus tôt que prévu, les trois stations Zénith, Casa Sud et Facultés sont à nouveau desservies depuis ce matin 05h30», annonce la société qui exploite le tramway sur sa page Facebook.

Les travaux en question ont concerné le raccordement des systèmes et des plateformes de la première ligne et de l’extension desservant Lissasfa à partir du terminus Facultés.