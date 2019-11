© Copyright : DR

Le tramway de Casablanca fait carton plein. Ce moyen de transport est de plus en plus fréquenté avec un total de 220.000 Casablancais par jour. Cette forte hausse de la fréquentation depuis septembre dernier, notamment sur la ligne 1, engendre une consommation inhabituelle des tickets vendus.

Le tramway de Casablanca est de plus en plus fréquenté. Au total, ce sont 220.000 Casablancais qui empruntent les deux lignes T1 et T2 du tramway de la métropole. C'est ce que précisent Casa Transports, l’autorité organisatrice des transports dans la ville de Casablanca, et l'exploitant RATP Dev, dans un communiqué diffusé ce mercredi 20 novembre. Un record a même été enregistré le 2 octobre dernier avec 243.708 personnes qui ont emprunté le tramway de Casablanca.

"Depuis la rentrée de septembre, le tramway connaît une fréquentation fortement accrue par les Casablancais. T2 a doublé sa fréquentation en moins de six mois et atteint désormais 80.000 voyageurs en moyenne par jour, avec un taux de fréquentation à bord des rames supérieur à celui que la première ligne avait enregistré six mois après son lancement. T1 connaît également une très forte hausse de sa fréquentation, avec désormais en moyenne 140.000 voyageurs par jour" précise le communiqué.

Les clients du tramway sont de plus en plus fidèles, puisque la part des formules d’abonnements ne cesse d’augmenter: les abonnés représentent aujourd’hui 70% des clients voyageurs.