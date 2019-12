© Copyright : DR

Les éléments de la police judiciaire du district de Sidi Bernoussi à Casablanca, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont retrouvé, samedi matin, un nourrisson dont l’enlèvement a été signalé, la veille, par sa mère.

Les recherches et les investigations approfondies menée par les services de sécurité ont permis de retrouver le nourrisson en bonne santé et de le rendre à sa mère, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que la présumée auteur de l’enlèvement, aux antécédents judiciaires, a été arrêtée au même titre qu’un individu, des ses connaissances, pour son implication présumée dans l’enlèvement et non dénonciation.

Les services de la sûreté nationale du district de Sidi Bernoussi à Casablanca avaient reçu, vendredi soir, une plainte concernant l’enlèvement d’un nourrisson âgé de 20 mois par une connaissance de la mère, avant que les recherches et les investigations ne permettent de localiser le lieu où se trouvait l’enfant et d’arrêter la suspecte ainsi qu'un des participants potentiels à l'enlèvement, poursuit la DGSN.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet en vue d'élucider les circonstances ainsi que les tenants et les aboutissants de cette affaire et d'arrêter d'autres complices éventuels, conclut le communiqué.