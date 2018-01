© Copyright : DR

Kiosque360. La mairie de Casablanca a décidé de se débarrasser de 3.000 bennes à ordures dans une décharge sauvage. Or, ces bacs auraient pu être revalorisés ou revendus. Explications.

Les Casablancais ont été surpris, ces derniers temps, de voir que les bennes à ordures installées dans plusieurs quartiers avaient disparu pour être remplacées par de simples conteneurs.

L'explication, avance Assabah dans son édition de ce mercredi 31 janvier, est toute simple: ces bennes, installées par Sita El Bida dans les quartiers Anfa, Maârif, Sidi Belyout ou encore Ben M'Sick, ont été jetées dans une décharge sauvage près du Parc Sindibad.

Pour en avoir le cœur net, Assabah a dépêché sur place des journalistes qui ont constaté, de visu, que les bennes en question étaient en train de "pourrir" en plein air, alors qu'elles avaient coûté une petite fortune. De marque suisse, elles ont en effet coûté, affirme le journal, la bagatelle de 45 millions de dirhams.

Selon Assabah, le maire PJDiste de Casablanca, Abdelaziz El Omari, a décidé de se débarrasser des 3.000 bennes après la résiliation du contrat de Sita El Bida, qui a cédé la place à deux autres entités, une marocaine et une française.

D'ailleurs, l'un des griefs retenus par la mairie contre Sita El Bida concernait justement ces bennes jugées inadaptés à une ville comme Casablanca et aux habitudes des habitants. La société avait répliqué, à l'époque, que les habitudes des populations changeraient avec le temps et que les habitants finiraient par ne plus déposer leurs ordures n'importe où et n'importe comment.

Sauf que, souligne Assabah, au lieu de se débarrasser de ces bennes métalliques dans une décharge sauvage, la mairie aurait pu en faire une source de revenus en les remettant en état pour un autre usage ou en les cédant à des commerçants de ferraille après lancement d'un appel d'offres.