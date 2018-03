© Copyright : DR

Kiosque360. Un nouveau cas de pédophilie vient d’être révélé par la police judiciaire du district de Hay Hassani à Casablanca. En cause, le chauffeur de bus scolaire d’une école privée de la métropole.

Un chauffeur de bus scolaire qui abuse de jeunes filles dans les toilettes d’une école privée: ça se passe à Casablanca et plus précisément dans le quartier Hay Hassani. C’est ce que rapporte le quotidien arabophone Assabah dans son édition du week-end des 17 et 18 mars.

C'est la maman d’une fillette âgée de 8 ans qui a fait éclater l'affaire après avoir remarqué du sang dans les sous-vêtements de sa fille. C'est en se rendant aux toilettes à l'école que le chauffeur l'a prise par la main de force et a commis son forfait. Ce dernier, âgé de 58 ans, l’a obligée à dissimuler les faits en la menaçant de mort.

Sauf que devant les enquêteurs, la jeune fille a livré une toute autre version, expliquant qu’en réalité, elle s’était grattée et a inventé l’histoire du viol pour ne pas être punie. Les policiers ont découvert la vérité et compris que les menaces du chauffeur avaient justifié cette version. Le chauffeur du bus a été arrêté et placé en garde à vue.