Ces 3 et 4 décembre, le campus de l’Iscae, à Casablanca, a hébergé la 35e édition du Carrefour du Manager. Dans un contexte où le royaume fait face à une fuite sans précédent de ses compétences, cet évènement se veut avant tout comme un point de rencontre entre des entreprises et de jeunes diplômés.

Cette 35e édition du Carrefour du Manager, qui s’est tenue sur le campus de l’Iscae, école publique de commerce, ces mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019, a été placée sous le thème de « L’entreprise de demain: vers quelles pratiques collaboratives». L'évènement a mobilisé pas moins de 60 entreprises, venues à la rencontre d'étudiants et de jeunes diplômés des grandes écoles marocaines.

«L’objectif de cet évènement était de rapprocher le monde académique du monde de l’entreprise, à travers un espace d’expositions favorisant les entretiens et les échanges informels, mais aussi à travers des animations par des panels, des conférences, des challenges et des remises de trophées» , a indiqué Nada Biaz, directrice générale du groupe Iscae.

En effet, en plus des espaces d’expositions, où les candidats munis de leur CV, un peu intimidés, ont été accueillis pour des entretiens, plusieurs animations ont été organisées autour de thèmes divers et variés.

Les débats ont notamment été axés sur ces thèmes: «L’agilité en entreprise: effet de mode ou vraie exigence?», «Comment attirer et fidéliser les talents: quand les RH s’inspirent du marketing», «Digital Learning: quand le digital révolutionne l'apprentissage»...

L’objectif de ces animations, qui ont rassemblé des personnalités du monde économique et des affaires, des experts métiers, des professionnels et des enseignants-chercheurs, a été de partager des connaissances et des expériences dans le but de dégager des pistes de réflexion sur les pratiques de collaboration dans l’entreprise de demain.

Lors de l’édition de 2018, 45 entreprises ont été représentées et 2000 étudiants y avaient participé. 8000 entretiens avaient pu être réalisés.

Dans un contexte où le royaume fait face à un phénomène sans précédent de fuite de ses compétences et de cerveaux, l’encouragement, la multiplication et le renforcement des relations entre les entreprises et le milieu académique deviennent primordiaux.