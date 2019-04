Casablanca: le BCIJ saisit près de 7 tonnes de chira et arrête 7 suspects

Saisie de drogues (photo d'archives).

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) est parvenu, lundi et mardi, grâce à une bonne exploitation des informations précises fournies par la DGST, à avorter un trafic de drogues et à arrêter le chef du réseau et 6 suspects.