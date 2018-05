© Copyright : DR

Le nouveau procureur général du roi près la Cour d'appel de Casablanca, Najim Bensami, a été installé, lundi, dans ses fonctions, au cours d'une cérémonie tenue à la grande salle d'audience de cette juridiction.

S’exprimant à cette occasion, M. Bensami s'est dit "extrêmement fier" de la confiance placée en lui par le roi Mohammed VI, réaffirmant sa ferme détermination à œuvrer pour servir la justice et les intérêts des citoyens, conformément à la Loi et aux hautes instructions royales.

Le nouveau procureur général du roi s'est dit soucieux de faire appliquer et respecter la Loi, de consacrer sa primauté et de renforcer la communication avec les justiciables, soulignant que le ministère public dans la métropole ne ménagera aucun effort pour améliorer la rapidité des prestations de service et conditions d'accueil des justiciables.

Il a également fait part de sa détermination à assurer la sécurité judiciaire à travers l'application saine de la loi, la consécration des garanties à un procès équitable pour l'ensemble des justiciables et à faire en sorte que la justice soit au service du citoyen marocain.

La cérémonie d'installation du nouveau procureur général du roi s'est déroulée en présence de Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, et d’Abdelkébir Zahoud, Wali de la région Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca.

D’autres magistrats ont été installés, le même jour, dans des tribunaux de la capitale économique, en l’occurrence le procureur du roi près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ, Mohamed Anis, le procureur du roi près le tribunal civil, Aïcha Aït Lhaj, ainsi que le nouveau président du tribunal de la famille, El Mountassir Billah.