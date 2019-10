© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN va envoyer d’importants renforts sécuritaires à Casablanca pour lutter contre la criminalité. Une stratégie sera élaborée pour cibler les zones les plus sensibles, mener des actions de prévention et assurer une présence policière permanente sur la voie publique.

La ville de Casablanca s’apprête à accueillir, la semaine prochaine, d’importants renforts sécuritaires en provenance de plusieurs villes du Maroc. Ce redéploiment des forces de l’ordre qui est dirigé par la DGSN vise à mener des campagnes de ratissage ciblées pour lutter contre la criminalité. Ce nouveau dispositif sécuritaire va s’attaquer aux terreaux propices au crime en ciblant les points noirs de la ville afin de sécuriser des zones qui ont connu dernièrement des agressions appelées «tcharmil». En plus de ces renforts, toutes les unités de la wilaya de la sûreté de Casablanca vont participer à cette campagne et à leur tête les services de la police judiciaire, les arrondissements de la police, les unités spéciales et la brigade des motards.



Une armada qui sera supervisée personnellement par le wali de la sûreté avec la présence sur le terrain des chefs de services. Autant dire que la capitale économique va connaître pendant cette période une dynamique particulière. La wilaya de la sûreté va en effet élaborer une stratégie sécuritaire spéciale basée sur les interventions de prévention. Des actions proactives et anticipatives qui visent à éviter les actes criminels en particulier le vol, la violence et toutes sortes d’agressions.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 5 octobre, qu’un plan sécuritaire sera mis en œuvre pour assurer une présence policière rationnelle et permanente sur la voie publique. L’objectif étant de couvrir toutes les zones de la ville permettant ainsi une proximité avec les citoyens et les visiteurs tout en garantissant la rapidité et l’efficacité dans les interventions en cas de besoin. Les services de sécurité sont actuellement en train d’actualiser les données de la cartographie criminelle de la ville. Une actualisation qui servira à programmer des opérations sécuritaires qualitatives ciblant les zones les plus sensibles où la criminalité connaît une courbe ascendante.



En parallèle, un plan bien ficelé sera mis en œuvre pour procéder à l’arrestation du plus grand nombre de personnes recherchées par la police. Il faut reconnaître que ce plan d’action pour le renforcement de la sécurité à Casablanca vient à point nommé pour rassurer une population de plus en plus inquiète par la montée de la violence. Les homicides, le vol à l’arrachée avec violence et la prolifération des agressions avec des sabres ont fait planer sur la ville un climat d’insécurité jamais égalé. D’autant que la plupart de ces faits divers sont relayés sur les réseaux sociaux par l’image, le son et le sang.