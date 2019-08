© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Les éléments de la police relevant du district de sûreté d’Anfa à Casablanca ont arrêté, dans les premières heures de mardi, un individu âgé de 19 ans, soupçonné de placer des objets sur la voie publique en vue d’entraver la circulation des véhicules à des fins de vol.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect et l’un de ses complices ont posé des barrières en pierres sur la route d’Azemmour près de Casablanca, en vue d’entraver la circulation d’un véhicule léger et de commettre un acte de vol à l’encontre de son conducteur sous la menace de l’arme blanche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’intervention immédiate des éléments de la police a permis d’identifier le principal mis en cause et son arrestation à Douar Hamdi à Casablanca, a ajouté la même source, précisant que l’arme blanche utilisée dans la tentative d’agression a été saisie, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour l’interpellation du deuxième complice qui a été identifié.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.