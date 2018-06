© Copyright : MAP

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani présidera, ce dimanche 10 juin à Casablanca, la première édition marocaine des Olympiades de robotique (World Robot Olympiad-WRO), a appris le360 de source gouvernementale.

Une trentaine d’équipes composées de 2 à 3 élèves de 7 à 19 ans vont concourir et ce à l'initiative de la British International School pour remporter la première place lors de cette compétition qualificative pour la finale internationale prévue du 16 au 18 novembre 2018 en Thaïlande.

«Saâd-Eddine El Othmani a tenu à présider cette compétition pour donner un signal fort à la promotion de la recherche scientifique par les jeunes», a souligné la même source.

Quelque 62.000 enfants, issus de plus de 60 pays, vont «programmer leurs robots pour réussir des missions liées à la thématique de cette année: la robotique au service du développement durable».

Chacun de ces robots est appelé «à contribuer à un objectif de durabilité de l’ONU à travers le monde (améliorer la nutrition, atteindre la sécurité alimentaire et en finir avec la faim), selon les organisateurs.

Play Academy, fondée en 2014, est l’organisateur et partenaire officiel du World Robot Olympiad au cours de la saison 2017. La start-up vise à promouvoir les sciences de l’ingénieur auprès des enfants à travers le jeu. Elle a réussi depuis sa création à inspirer plus de 10 000 enfants issus de différents milieux sociaux à s’intéresser au monde de la robotique à travers ses programmes périscolaires et d’autres compétitions de robotique.