© Copyright : DR

Le groupe d'enfants d'Al-Qods participant à la 12è édition des colonies de vacances, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a visité vendredi plusieurs sites touristiques à Casablanca.

Ainsi, le groupe d'enfants d'Al-Qods participant à cette édition, baptisée "SAR la Princesse Lalla Asmaa" a visité la corniche Ain Diab et un grand centre commercial de la place.

Cette 12è édition des colonies de vacances bénéficie à 50 enfants, issus de différentes zones d'Al-Qods et qui ont été sélectionnés par un jury sur la base de critères déterminés, dont le statut social de leurs familles, l'excellence du parcours scolaire, leur créativité et leurs aptitudes d'intégration et de cohésion au sein du groupe.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la délégation palestinienne, Maher Makarja a indiqué que cette visite, à l’instar des précédentes, a pour objectifs d’approcher la civilisation marocaine et de créer un espace d’échanges et de rencontres avec les enfants marocains dans tous les domaines.

Il a également salué l’accueil chaleureux réservé à la délégation palestinienne, ce qui ''traduit la profondeur des relations liant la Palestine et le Maroc'', rappelant que plusieurs sites historiques à Al-Qods témoignent des fortes relations entre les deux pays, notamment le quartier des Marocains et la porte des Marocains.

Il a expliqué que le programme de cette cette édition, qui se poursuit jusqu’au 28 août courant, prévoit des visites à Rabat, Tétouan, Chefchaouen et Tanger, qui abriteront plusieurs activités culturelles, ajoutant que le groupe va interpréter la chanson "lilmagribi salamone mina Al Qods", qui exprime l'amour et l'estime des Maqdessis au peuple marocain, ainsi que leur gratitude envers SM le Roi qui veille personnellement sur ce programme depuis douze ans.

Organisé chaque année par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme s’inscrit dans le cadre de ses activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie, et ce dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

Le groupe d'enfants d'Al-Qods est arrivé jeudi soir à Casablanca où il a été reçu notamment par Mohamed Salem Echarkaoui, directeur chargé de la gestion des affaires courantes à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.