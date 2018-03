© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La brigade de police judiciaire du district d’Ain Sbaâ-Hay Mohammadi à Casablanca a procédé, mardi tôt dans la matinée, à l’arrestation de trois individus aux antécédents judiciaires, présumés membres d’une bande criminelle spécialisée dans le vol qualifié de pharmacies et de commerces.

D'après les investigations menées, les mis en cause ont commis des actes de vol contre deux pharmacies et des débits de tabac, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les suspects adoptaient un modus operandi criminel consistant à casser les serrures des locaux visés et à s’emparer de sommes d’argent et de marchandises avant de quitter la scène du crime à bord d’un véhicule tout-terrain.

Selon la même source, une vidéo qui circule sur le réseau internet montrait les mis en cause en train de commettre un vol dans une pharmacie la nuit, par effraction.

Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute le communiqué, notant que les recherches se poursuivent pour l’arrestation d’un autre complice, conducteur du véhicule tout-terrain utilisé dans les actes de vol.