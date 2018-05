© Copyright : DR

Kiosque360. La Gendarmerie royale vient de démanteler un gang qui volait des voitures de luxe en Europe, en falsifiait les papiers et les revendait au Maroc. Les membres de la bande ont été déférés devant la justice. Récit.

La gendarmerie royale de Casablanca vient de démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures de luxe en Europe et que ses membres et leurs complices écoulaient au Maroc.

Selon Al Massae, dans sa livraison de ce vendredi 26 mai, le gang, dont le nombre des membres n’a pas été précisé, volait des voitures valant plus d’un million de dirhams dans plusieurs pays européens comme la France, la Belgique et l’Italie.

Dotés de moyens technologiques sophistiqués, ils arrivaient à se soustraire au contrôle par GPS des voitures volées. Une fois au Maroc, explique Assabah, les véhicules volés étaient dotés de manière frauduleuse de nouvelles, et fausses, cartes grises.



Justement, affirme le journal, les membres du gang falsifiaient des déclarations de perte auprès de la Gendarmerie avant de se présenter au service d’immatriculation pour avoir de nouvelles cartes grises. Mais la supercherie a fini par être dévoilée. En plus des services de police européens qui ont transmis à leurs homologues marocains une liste de personnes accusées de faire dans le trafic de véhicules de luxe, les services d’immatriculation ont fini par s’apercevoir que les documents qui leur étaient soumis étaient des faux comme étaient également faux les cachets de la Gendarmerie apposés sur les documents.



Al Massae affirme que le juge d’instruction auprès de la Cour d’appel de Casablanca a décidé d’écrouer les membres de la bande démantelée. D’autre part, selon le journal, les opérations de contrôle ont été renforcées au Maroc où le trafic de voitures de luxe dérobées en Europe pourrait profiter de la proche opération de transit à l’occasion des vacances d’été.