Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national se situe autour de 5,23% pour l’année 2019. D’où vient cette marchandise, où s'écoule-t-elle, quelles sont les marques et à quel prix le paquet est vendu? Les détails.

La réunion de travail de la Commission nationale de lutte contre la contrebande de cigarettes s’est tenue jeudi 12 septembre au siège de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Les résultats de la sixième étude de prévalence des cigarettes de contrebande a établi le taux de pénétration de cette marchandise en 2019 à 5,23%.

Le360 est allé s’enquérir de la provenance de cette marchandise de contrebande mais aussi des différentes marques écoulées et leurs prix au détail et au gros.

Ayant débuté la tournée au quartier Derb Sultan, les équipes de le360 n’ont pu soutirer aucune information et pour cause: "les revendeurs fuient la presse comme la peste", nous explique l'un deux.

Aussi, nous sommes allés ailleurs, dans un autre fief de revendeurs de cigarettes de contrebande: au quartier Bab Marrakech, plus précisément, à la rue Moha ou Saïd.

Dans cette rue, marchands de fruits et légumes et revendeurs de cigarettes de contrebande cohabitent. De nombreux vendeurs ambulants, hommes et femmes écoulent leurs marchandises au grand jour.

De nombreuses marques de cigarettes, dont certaines inexistantes chez nos buralistes, étaient exposées sur les étals.

S’étant fait passer pour des grossistes de cigarettes de contrebande venus du nord du Maroc, nous avons pu reccueillir de précieusess informations, souvent confidentielles.

Le deal consistait à un échange de marchandises: Pine et Mac communément appelés dans le milieu «garro dial zouak» contre la marque Camel importé d’Espagne et non d’Algérie ou de Mauritanie (réputée de très mauvaise qualité).

Un revendeur de cigarettes de contrebande de la rue Moha ou Saïd, présentant à la vente de nombreuses marques a d’emblée souligné que «le prix varie selon la quantité, je te communique le prix du détail et du gros».

«Je propose à la vente des cigarettes coréenne, chinoise, danoise mais aussi américaine. Le prix d’un paquet au détail varie entre 15 et 20 dhs selon la marque», ajoute-il.

«Pine, marque coréenne, se négocie 15-16 dhs mais au gros je peux te la faire à 12,5 dhs. Mac, une marque danoise très prisée par les femmes, se négocie au même prix que la précédente», déclare notre revendeur.

«Je te propose aussi la marque Miami et Manchester, toutes deux américaines au même prix que Pine et Mac. Si tu veux le haut de gamme du tabac américain, j’ai la marque Winston à 20 dhs l’unité et L&M à 17 dhs. J’ai de grandes quantités si tu es intéressé. Au gros, je te fais le paquet de L&M à 13-14 dhs et celui de Winston à 16-17 dhs», a-t-il précisé.

«Enfin, les cigarettes chinoises à savoir American Legend que nous recevons d’Égypte se négocient à 16 dhs au détail et 12-13 au gros. Il y a aussi cette marque chinoise, Double Happiness (le packaging est un tube métallique), la boîte contient 50 cigarettes. Elle vaut 40 dhs au détail, je peux te la faire à 30 dhs au gros».

En reponse à une question sur la provenance de cette marchandise de contrebande, le revendeur assure la traçabilité: «fabriqué en Algérie ou en Chine pour les cigarettes de contrefaçon, leur provenance varie.

American Legend, par exemple, rentre au Maroc depuis l’Égypte. Double Happiness depuis la Chine. Pine et Mac rentrent par cargo le plus souvent d’Asie. Quant à la marque Miami et Manchester, elles proviennent le plus souvent d’Algérie».

Outre les pertes colossales de nos douanes face au fléau de la contrebande, la santé des consommateurs de ces cigarettes, souvent contrefaites, est gravement menacée.

Depuis 2013, plus de 140 pays dont le Maroc, ont ratifié le traité international de lutte contre le commerce illégal de cigarettes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’il s’agissait d’«un traité qui va changer la donne».

À fin 2019, le commerce des cigarettes de contrebande, surtout dans les pays du sud, bat son plein.