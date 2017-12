© Copyright : DR

Le verdict est tombé. L’élève A.S qui a agressé son enseignante Rachida Makhloufi vient d’écoper de quatre mois de prison ferme et d'une amende de 30.000 dirhams.

Tout a commencé le 22 novembre lorsque cet élève âgé de 17 ans a tailladé le visage de son enseignante d’histoire-géographie vers 18 heures à la sortie du lycée Houssein Ibn Ali avec un tesson de bouteille.

Dans un entretien accordé à le360 au moment de l'incident, l’enseignante avait confié, que l’élève avait déjà attaqué une autre enseignante. En conseil de classe, plusieurs professeurs avaient demandé qu’il soit muté dans un autre établissement, de crainte qu'il ne récidive. Suite à cela, la mère d’A.S est venue la voir en lui signifiant qu’elle était certaine que l'enseignante avait soutenu la sanction contre son fils. «Elle m’a insultée et menacée», nous confiait Rachida Makhloufi.

L’élève a été arrêté le 23 novembre et placé en garde à vue en attendant son procès. Hier jeudi, la Cour d’appel vient de prononcer son verdict et A.S doit purger une peine de 4 mois de prison ferme et d'une amende de 30.000 dirhams.