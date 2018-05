© Copyright : DR

Une quantité de 1,365 kg de cocaïne, emballée dans 100 capsules, a été extraite des intestins d’une ressortissante congolaise au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Casablanca.

Les éléments de la sûreté nationale de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, le 26 mai 2018, à l'arrestation de la suspecte, âée de 35 ans, à son arrivée à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La mise en cause avait été ensuite placée sous surveillance médicale à l’hôpital pour extraire les capsules de cocaïne de ses intestins, précise le communiqué.

Après la stabilisation de l'état de santé de la prévenue et l'extraction de toutes les capsules de drogue de son corps, la mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, poursuit la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle frontalier pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.