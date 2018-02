© Copyright : DR

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé le lancement, sur son portail électronique, du service «Tadkik» au profit des candidats à l'examen du baccalauréat au titre de la session de juin 2018.

Ce service, qui sera opérationnel lundi, vise à mettre en place une base de données fiables et actualisées, dont les renseignements sont identiques à ceux fournis dans les documents officiels de candidatures au niveau de chaque établissement scolaire, a souligné le ministère dans un communiqué précisant que le but est d’éviter toute erreur qui, par le passé, risquait d’altérer les données personnelles des candidats au baccalauréat et dont la rectification s’avérait compliquée, tant pour le candidat que pour la structure pédagogique.

Le ministère recommande à tous les candidats de vérifier leurs données avant de récupérer les convocations aux épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat et d'accéder au service électronique «Minhaty», a noté la même source.

Le processus de vérification des données s'effectue par l'examen des candidatures électroniques des candidats contenant les données personnelles saisies dans un système de gestion scolaire et approuvées électroniquement, au plus tard le 25 février 2018, ajoute la même source.

Dans le cas où une quelconque erreur survient dans les données personnelles du candidat, celui -ci est prié impérativement de rectifier les données dans la case réservée à cette opération et présenter la demande de rectification signée par les candidats et leurs tuteurs ainsi que les documents nécessaires dans un délai ne dépassant pas le 3 mars prochain.

Les épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat se tiendront entre le 05 et le 08 juin 2018, rappelle le ministère précisant que les informations sur ce service sont disponibles sur le lien: (https://moudamadris.men.gov.ma).