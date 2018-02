© Copyright : DR

Un appel vient d’être lancé par le ministère de l’Education nationale aux élèves candidats aux examens du baccalauréat 2018. En voici la teneur.

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a appelé les candidats aux examens du baccalauréat pour la session de juin 2018 à activer leur compte e-mail via le site www.taalim.ma en utilisant le lien https://moutamadris.men.gov.ma.

Le ministère rappelle dans un communiqué que cette mesure est obligatoire. Il informe les élèves que leur compte peut être activé en utilisant le nom de l’utilisateur et le mot de passe délivré par l’établissement scolaire.

«L’activation du mail permettra aux candidates et candidats d’accéder au service électronique qui sera lancé le 12 février prochain et qui leur permettra de s’informer sur les données liées à leur candidature», ajoute le communiqué, incitant les élèves à prendre le plus vite possible contact avec leur établissement.